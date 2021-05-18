База даних "Екоінспектор": в Раді заявили про корупційні ризики в законі

Комітет з питань екологічної політики Верховної ради заявив про корупційні ризики у законопроекті №3091. Він передбачає створення бази даних "Екологічний інспектор".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Серед ризиків нардепи назвали дискреційні повноваження при визначенні порядку рейдових перевірок, оціночні судження, необхідність визначення на законодавчому рівні ступенів ризику і періодичності проведення планових заходів, питання доступу до приміщень фізичних осіб.

"Голова комітету з питань екологічної політики та природокористування доручив сформувати робочу для доопрацювання законопроекту в частині усунення корупційних ризиків", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше екологічний комітет рекомендував парламенту ухвалити даний законопроект за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, до цього комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування затвердив нову редакцію законопроекту про державний екологічний контроль №3091.

Так, на початку березня у партії "Слуга народу" заявили, що цього року в Україні планують запровадити новий державний екологічний контроль.