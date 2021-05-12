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В Украине может появиться база данных "Экоинспектор": комитет Рады поддержал закон

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Украина, Среда 12 мая 2021 17:05
В Украине может появиться база данных "Экоинспектор": комитет Рады поддержал закон Фото: Раде рекомендуют создать базу данных "Экоинспектор" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине может появиться база данных "Экологический инспектор". Комитет по вопросам экологической политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №3091.

Об этом сообщает межфракционное объединение народных депутатов "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" в своем Telegram.

"По результатам заседания комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Проект №3091 о реформе государственного экологического контроля... Рекомендовали Верховной раде принять законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.

Этот закон предлагает ликвидировать Госэкоинспекцию и создать принципиально новый орган, который будет максимально прозрачным. Он будет иметь качественно новые функции и новый инструментарий. Процедура проверки будет четко регламентирована от первого до последнего шага.

Согласно закону, зарплата инспекторов возрастет с 8,5 тысячи гривен до 13,6 тысячи (минимальная для инспектора).

В Украине появится новая информационно-телекоммуникационная система государственного экоконтроля "Экологический инспектор". Эта база данных будет содержать информацию о проверяемых загрязнителях , все разрешительные документы, результаты проверок, результаты судебных заседаний, эффективность экоинспектора от начала проверки до взыскания убытков в бюджет.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования утвердил новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле №3091.

Как писало РБК-Украина, в начале марта в партии "Слуга народа" заявили, что в этом году в Украине планируют ввести новый государственный экологический контроль.

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