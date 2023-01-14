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У Байдена нашли уже 20 секретных документов. СМИ сообщают о "серьезном ущербе"

Новина українською →
США, Суббота 14 января 2023 10:19
У Байдена нашли уже 20 секретных документов. СМИ сообщают о "серьезном ущербе" Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Около 20 секретных материалов было обнаружено в Пенсильванском центре и резиденции президента США Джо Байдена. Утечка такой информации может нанести "исключительно серьезный ущерб".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По словам сотрудника федеральных правоохранительных органов, знакомого с ходом расследования, как пишет телеканал, около 10 документов, отмеченных как секретные и обнаруженные в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании, включали в себя совершенно секретные материалы.

"Совершенно секретно - это высший из трех основных уровней классификации: конфиденциальный, секретный и совершенно секретный. Утечка сверхсекретной информации может нанести "исключительно серьезный ущерб", - говорится в статье.

При этом в резиденции Байдена в Уилмингтоне было обнаружено менее 10 документов с пометкой "секретно", и ни один из них не был помечен как "совершенно секретный".

В целом, по словам источника, общее количество известных документов, помеченных как секретные, и найденных у Байдена, составляет примерно 20.

Что известно о скандале с документами, найденніми у Байдена

В офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании обнаружили 10 секретных документов. По данным CNN, там, в частности, содержится информация об Украине, Иране и Великобритании, а документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами.

Позже секретные документы нашли и в доме президента США Джо Байдена, который находится в Уилмингтоне.

Сам Байден заявил, что был удивлен такой находке, а также отметил, что их содержание ему неизвестно.

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