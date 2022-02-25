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У Байдена заявили о необходимости ограничить Россию в добыче нефти и газа

Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности России в сфере добычи нефти и газа. В администрации президента рассматривают этот вариант, заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

По его словам, все уже введенные санкции были разработаны в координации с ЕС, Австралией, Японией, Канадой, Новой Зеландией, Великобританией.

Он отметил, что они направлены на замедление экономического роста России и снижения ее военных возможностей.

"Наши меры не были разработаны с целью того, чтобы каким-либо образом нарушить нынешние поставки энергоресурсов из России в остальные страны мира. Что же касается долгосрочных производственных возможностей России, то мы стремимся ослабить эти возможности, но в краткосрочной перспективе ничего не планируется в отношении энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности, будет выделено оборонительное вооружение.

США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

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Санкции против России