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У Байдена заявили про необхідність обмежити Росію у видобутку нафти і газу

Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати прагнуть обмежити можливості Росії у сфері видобутку нафти і газу. В Адміністрації президента розглядають цей варіант, заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

За його словами, всі вже введені санкції були розроблені в координації з ЄС, Австралією, Японією, Канадою, Новою Зеландією, Великобританією.

Він зазначив, що вони спрямовані на уповільнення економічного зростання Росії і зниження її військових можливостей.

"Наші заходи не були розроблені з метою того, щоб будь-яким чином порушити нинішні поставки енергоресурсів з Росії в інші країни світу. Що ж стосується довгострокових виробничих можливостей Росії, то ми прагнемо послабити ці можливості, але в короткостроковій перспективі нічого не планується щодо енергетики", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.

США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

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Санкції проти Росії