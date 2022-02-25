У Байдена заявили про необхідність обмежити Росію у видобутку нафти і газу

За його словами, всі вже введені санкції були розроблені в координації з ЄС, Австралією, Японією, Канадою, Новою Зеландією, Великобританією.

Він зазначив, що вони спрямовані на уповільнення економічного зростання Росії і зниження її військових можливостей.

"Наші заходи не були розроблені з метою того, щоб будь-яким чином порушити нинішні поставки енергоресурсів з Росії в інші країни світу. Що ж стосується довгострокових виробничих можливостей Росії, то ми прагнемо послабити ці можливості, але в короткостроковій перспективі нічого не планується щодо енергетики", - йдеться в повідомленні.