У Байдена заявили, что могут ответить на обстрел военной базы в Ираке
Соединенные Штаты могут ответить на ракетный удар по военной базе в Ираке, который произошел 3 марта. Там размещены американские военнослужащие.
Об этом пишет "Голос Америки".
Президент Джо Байден сказал в среду, что он стремится идентифицировать тех, кто несет ответственность за атаку.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена пока оценивает последствия атаки, которая произошла в среду.
"Если мы сочтем ответные действия оправданными, мы снова примем меры в подходящее для нас время и подходящим способом... Мы не будем принимать поспешных или необдуманных действий, которые еще больше усугубят (ситуацию, - ред.) или сыграют на руку нашим противникам", - сказала Псаки.
Напомним, в иракской провинции Анбар по военной базе Айн аль-Асад, где находятся американские войска, нанесли ракетный удар. Пока не известно, привел ли обстрел к жертвам.
Ранее в Ираке обстреляли американскую военную базу, которая расположена на севере от Багдада.