У Байдена заявили, що можуть відповісти на обстріл військової бази в Іраку

Сполучені Штати можуть відповісти на ракетний удар по військовій базі в Іраку, який стався 3 березня. Там розміщені американські військовослужбовці.

Президент Джо Байден сказав у середу, що він прагне ідентифікувати тих, хто несе відповідальність за атаку.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Байдена поки оцінює наслідки атаки, яка сталася в середу.

"Якщо ми вважатимемо, що відповідні дії є виправданими, ми знову приймемо заходи в зручний для нас час і відповідним способом... Ми не будемо приймати поспішних або необдуманих дій, які ще більше погіршать (ситуацію, - ред.) або зіграють на руку нашим супротивникам", - сказала Псакі.