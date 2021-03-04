У Байдена заявили, що можуть відповісти на обстріл військової бази в Іраку
Сполучені Штати можуть відповісти на ракетний удар по військовій базі в Іраку, який стався 3 березня. Там розміщені американські військовослужбовці.
Про це пише "Голос Америки".
Президент Джо Байден сказав у середу, що він прагне ідентифікувати тих, хто несе відповідальність за атаку.
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Байдена поки оцінює наслідки атаки, яка сталася в середу.
"Якщо ми вважатимемо, що відповідні дії є виправданими, ми знову приймемо заходи в зручний для нас час і відповідним способом... Ми не будемо приймати поспішних або необдуманих дій, які ще більше погіршать (ситуацію, - ред.) або зіграють на руку нашим супротивникам", - сказала Псакі.
Нагадаємо, в іракській провінції Анбар на військовій базі Айн аль-Асад, де знаходяться американські війська, завдали ракетного удару. Поки не відомо, чи привів обстріл до жертв.
Раніше в Іраку обстріляли американську військову базу, яка розташована на півночі від Багдада.