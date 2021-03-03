В Ираке обстреляли авиабазу с военными США
В иракской провинции Анбар по военной базе Айн аль-Асад, где находятся американские войска, нанесли ракетный удар. Пока не известно, привел ли обстрел к жертвам.
Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщается, по меньшей мере 10 ракет были нацелены на военную авиабазу Айн аль-Асад в западном Ираке, где находятся войска коалиции под руководством США. Атака не нанесла значительных потерь. Позже силы безопасности обнаружили стартовую площадку, который используется для ракет.
Отмечается, что это была первая атака с тех пор, как США на прошлой неделе нанесли удары по объектах вооруженных формирований Ирана вдоль иракско-сирийской границы, что вызвало опасения по поводу возможного повторения серии атак в ответ.
Напомним, ранее представитель международной коалиции по борьбе с ИДИЛ, полковник Уэйн Маротто сообщил, что в результате обстрела американской военной базы в Ираке погиб один человек. Еще девять человек получили ранения.
Также РБК-Украина писало, что в Ираке обстреляли американскую военную базу, которая расположена на севере от Багдада.