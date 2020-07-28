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В Ираке обстреляли военную базу США

Вторник 28 июля 2020 08:30
В Ираке обстреляли военную базу США
Фото: американские военные (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Андрей Козловский

База ранее не раз подвергалась ракетным ударам

В Ираке обстреляли американскую военную базу, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились военные США и военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции.

Об этом сообщает Shafaaq News.

Как сообщается, четыре реактивные снаряды типа "Катюша" упали на военную базу Эт-Таджи. После чего в небо над военной базой поднялись боевые вертолеты США. Пока нет информации о пострадавших и разрушениях.

Отметим, база Эт-Таджи ранее не раз подвергалась ракетным ударам.

Напомним, 25 июля еще одна военная база, расположенная в южном пригороде Багдада, подверглась ракетному обстрелу.

Кроме того, 19 июля рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва, третья ракета разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".

Ранее в Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша", удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

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