У Байдена застерегли Китай від допомоги Росії: обійдеться реальною ціною

Про це радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив у ефірі телеканалу CNN, повідомляє РБК-Україна .

Сьогодні, 26 лютого, Салліван зауважив, що Китай не зробив кроків до надання летальної допомоги Росії в її вторгненні в Україну, проте Сполучені Штати за закритими дверима чітко дали зрозуміти, що такий крок матиме серйозні наслідки.

"Пекіну доведеться приймати власні рішення щодо того, як він буде діяти, чи надаватиме він військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, це завдасть реальних збитків Китаю", - сказав радник американського президента.