У Байдена предостерегли Китай от помощи России: обойдется реальной ценой

Сегодня, 26 февраля, Салливан отметил, что Китай не сделал шагов к оказанию летальной помощи России в ее вторжении в Украину, однако Соединенные Штаты за закрытыми дверями четко дали понять, что такой шаг будет иметь серьезные последствия.

"Пекину придется принимать собственные решения относительно того, как он будет действовать, будет ли он оказывать военную помощь, но если он пойдет по этому пути, это нанесет реальный ущерб Китаю", - сказал советник американского президента.