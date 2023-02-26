У Байдена предостерегли Китай от помощи России: обойдется реальной ценой

Китаю придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Россию.
Об этом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CNN, сообщает РБК-Украина.
Сегодня, 26 февраля, Салливан отметил, что Китай не сделал шагов к оказанию летальной помощи России в ее вторжении в Украину, однако Соединенные Штаты за закрытыми дверями четко дали понять, что такой шаг будет иметь серьезные последствия.
"Пекину придется принимать собственные решения относительно того, как он будет действовать, будет ли он оказывать военную помощь, но если он пойдет по этому пути, это нанесет реальный ущерб Китаю", - сказал советник американского президента.
Напомним, сегодня глава ЦРУ рассказал, почему США обнародовали данные по летальной помощи из Китая.
По данным Der Spiegel, Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.
В свою очередь правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.
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