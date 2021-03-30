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У Байдена заподозрили Трампа в попытках вмешаться в научные исследования

Новина українською → Вашингтон, Вторник 30 марта 2021 05:59
У Байдена заподозрили Трампа в попытках вмешаться в научные исследования Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Артур Родивилов

В Белом доме создадут специальную рабочую группу. Она проверит, не старалась ли администрация экс-президента США Дональда Трампа повлиять на результаты научной деятельности ради политики.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на управление по научно-технической политике Белого дома.

Замдиректора по науке и обществу в научном офисе Белого дома Алондра Нельсон заявила, что администрация Трампа "отказалась от науки в пользу политики".

Она пояснила, что проверка затевается не ради того, чтобы попытаться привлечь офис прошлого президента США к ответственности. Белый дом хочет разработать новые стандарты безопасности для взаимодействия с научными специалистами, которые уберегут их от вмешательства политики.

"Мы знаем, что были вопиющие попытки исказить научные данные, использовать их выборочно или игнорировать", - указал замдиректора по климату и окружающей среде научного офиса Белого дома Джейн Любченко.

Как отмечает издание, Мэнди Гунасекара, руководившая агентством по охране окружающей среды (EPA) в администрации Трампа, заявила, что все решения ее аппарата были основаны на профессиональных научных рекомендациях. По ее мнению, критика действий офиса Трампа в области окружающей среды - это попытка делегитимизировать работу правительства, проделанную за последние четыре года.

Напомним, 9 января соцсеть Twitter заблокировала аккаунт тогда еще президента США Дональда Трампа. На такой шаг пошли из-за беспорядков в Вашингтоне и вторжения в Капитолий сторонников Трампа. Считают, что именно заявления Трампа в соцсетях спровоцировали беспорядки.

РБК-Украина писало, что компания Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети.

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