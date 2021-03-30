У Байдена запідозрили Трампа в спробах втрутитися в наукові дослідження

В Білому домі створять спеціальну робочу групу. Вона перевірить, чи не намагалася адміністрація екс-президента США Дональда Трампа вплинути на результати наукової діяльності заради політики.

Про це пише The New York Times з посиланням на управління науково-технічної політики Білого дому.

заступник Директора по науці і суспільству в науковому офісі Білого дому Алондра Нельсон заявила, що адміністрація Трампа "відмовилася від науки на користь політики".

Вона пояснила, що перевірка здійснюється не заради того, щоб спробувати залучити офіс минулого президента США до відповідальності. Білий дім хоче розробити нові стандарти безпеки для взаємодії з науковими фахівцями, які вбережуть їх від втручання політики.

"Ми знаємо, що були кричущі спроби спотворити наукові дані, використовувати їх вибірково або ігнорувати", - зазначив заступник директора по клімату і навколишнього середовищі наукового офісу Білого дому Джейн Любченко.

Як зазначає видання, Менді Гунасекара, яка керувала агентством з охорони навколишнього середовища (EPA) в адміністрації Трампа, заявила, що всі рішення її апарату були засновані на фахових наукових рекомендаціях. На її думку, критика дій офісу Трампа в області навколишнього середовища - це намагання делегітимізувати уряду за роботу, виконану за останні чотири роки.