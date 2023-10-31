У Байдена тиснутимуть на Конгрес для негайного виділення допомоги Україні та Ізраїлю

Міністр оборони США Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен на слуханнях у Сенаті будуть доводити, що Штати повинні негайно направити допомогу Ізраїлю та Україні, оскільки запит адміністрації на допомогу у розмірі 105 млрд доларів для країн вже наштовхнувся на перешкоди у розділеному Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Зазначається, що секретарі кабінету президента Джо Байдена сьогодні виступатимуть на підтримку іноземної допомоги перед переважно дружньою аудиторією в Сенаті, де більшість демократів і багато республіканців підтримують об'єднання допомоги двом країнам. Але він стикається з набагато глибшими проблемами в очолюваній республіканцями Палаті представників, де новий спікер Майк Джонсон запропонував урізати допомогу Україні і зосередитися лише на Ізраїлі, а також урізати гроші для Служби внутрішніх доходів, щоб оплачувати цю допомогу.

Видання зазначає, що значно урізана пропозиція Палати представників щодо виділення 14 млрд доларів зустріла негайний опір серед демократів у Сенаті - і чинить тиск на республіканців, які підтримують допомогу Україні, але усвідомлюють зростаюче занепокоєння з цього приводу в їхній партії.

Різні підходи сигналізують про майбутні проблеми для допомоги, оскільки обидві країни беруть участь у довготривалих, визначальних конфліктах, які, за словами Байдена та багатьох американських законодавців, можуть мати фундаментальні наслідки для решти світу.

Допомога Україні та Ізраїлю

Зазначимо, що наразі у Сенаті США точаться дискусії щодо підтримки запиту президента Джо Байдена до Конгресу щодо виділення 105 млрд доларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Своєю чергою новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета.

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