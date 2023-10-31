ua en ru
Вт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Байдена тиснутимуть на Конгрес для негайного виділення допомоги Україні та Ізраїлю

Вівторок 31 жовтня 2023 11:36
UA EN RU
У Байдена тиснутимуть на Конгрес для негайного виділення допомоги Україні та Ізраїлю Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони США Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен на слуханнях у Сенаті будуть доводити, що Штати повинні негайно направити допомогу Ізраїлю та Україні, оскільки запит адміністрації на допомогу у розмірі 105 млрд доларів для країн вже наштовхнувся на перешкоди у розділеному Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що секретарі кабінету президента Джо Байдена сьогодні виступатимуть на підтримку іноземної допомоги перед переважно дружньою аудиторією в Сенаті, де більшість демократів і багато республіканців підтримують об'єднання допомоги двом країнам. Але він стикається з набагато глибшими проблемами в очолюваній республіканцями Палаті представників, де новий спікер Майк Джонсон запропонував урізати допомогу Україні і зосередитися лише на Ізраїлі, а також урізати гроші для Служби внутрішніх доходів, щоб оплачувати цю допомогу.

Видання зазначає, що значно урізана пропозиція Палати представників щодо виділення 14 млрд доларів зустріла негайний опір серед демократів у Сенаті - і чинить тиск на республіканців, які підтримують допомогу Україні, але усвідомлюють зростаюче занепокоєння з цього приводу в їхній партії.

Різні підходи сигналізують про майбутні проблеми для допомоги, оскільки обидві країни беруть участь у довготривалих, визначальних конфліктах, які, за словами Байдена та багатьох американських законодавців, можуть мати фундаментальні наслідки для решти світу.

Допомога Україні та Ізраїлю

Зазначимо, що наразі у Сенаті США точаться дискусії щодо підтримки запиту президента Джо Байдена до Конгресу щодо виділення 105 млрд доларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Своєю чергою новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль поддержка Украины Сполучені Штати Америки
NEWS
Втрати Росії в Україні з початку війни перевищили 300 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії в Україні з початку війни перевищили 300 тисяч військових, - Генштаб
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ