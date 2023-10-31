У Байдена будут давить на Конгресс для немедленного выделения помощи Украине и Израилю

Министр обороны США Ллойд Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате будут доказывать, что Штаты должны немедленно направить помощь Израилю и Украине, поскольку запрос администрации на помощь в размере 105 млрд долларов для стран уже столкнулся с препятствиями в разделенном Конгрессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Отмечается, что секретари кабинета президента Джо Байдена сегодня выступят в поддержку иностранной помощи перед преимущественно дружеской аудиторией в Сенате, где большинство демократов и многие республиканцы поддерживают объединение помощи двум странам. Но он сталкивается с гораздо более глубокими проблемами в возглавляемой республиканцами Палате представителей, где новый спикер Майк Джонсон предложил урезать помощь Украине и сосредоточиться только на Израиле, а также урезать деньги для Службы внутренних доходов, чтобы оплачивать эту помощь.

Издание отмечает, что значительно урезанное предложение Палаты представителей по выделению 14 млрд долларов встретило немедленное сопротивление среди демократов в Сенате - и оказывает давление на республиканцев, которые поддерживают помощь Украине, но осознают растущую обеспокоенность по этому поводу в их партии.

Различные подходы сигнализируют о будущих проблемах помощи, поскольку обе страны участвуют в долгосрочных, определяющих конфликтах, которые, по словам Байдена и многих американских законодателей, могут иметь фундаментальные последствия для остального мира.

Помощь Украине и Израилю

Отметим, что в Сенате США ведутся дискуссии о поддержке запроса президента Джо Байдена в Конгресс о выделении 105 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

В свою очередь новоизбранный спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы по отдельности.

Тем временем лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил за выделение помощи Украине и Израилю в рамках единого пакета.

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