У Байдена працюють над запитом на додаткове фінансування для України, - CNN

За словами американського чиновника, адміністрація "працює над пакетом документів, який Конгрес має розглянути цієї осені".

Також він уточнив, що деталі ще мають визначити Управління бюджету Штатів.

"Але я думаю, що у нас будуть дуже вагомі аргументи, і ми сподіваємося отримати підтримку Конгресу для подальшого фінансування - зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів та закупівель боєприпасів для підтримки України", - розповів Буш.

Тут варто зазначити, що Білий дім не планував запитувати у Конгресу нову фінансову допомогу для України до кінця фінансового року, який у Штатах настає наприкінці вересня.

У публікації CNN озвучується думка, що дефіциту фінансування, зважаючи на все, не сталося, оскільки Пентагон раніше переоцінив суму на 6,2 мільярда доларів, витрачену на озброєння для України.

Фінансування Сил оборони України від США

У грудні минулого року Конгрес США схвалив запит адміністрації на додаткові 48 мільярдів доларів на озброєння України, а також на боротьбу з пандемією COVID-19, з яких 36 мільярдів доларів спеціально виділено для ЗСУ.

Доповнення до програми мало тривати до 30 вересня поточного року.

Додамо, що торік у Байдена був запит на таке додаткове фінансування для підтримки України чотири рази: у березні, травні, вересні та грудні.

Фінансова допомога Україні від США

Нагадаємо, що до державного бюджету України 29 червня надійшли грантові кошти у розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії.

Наприкінці квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США. Тоді кошти були спрямовані на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров'я та виплат працівникам ДСНС.

Також наприкінці травня до держбюджету України надійшов грант у 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Наголошувалося, що гроші витратять на оплату праці та на соціальну допомогу.

Як поінформували в Мінфіні України наприкінці липня, до державного бюджету нашої країни надійшов грант у розмірі 1,25 млрд доларів від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.