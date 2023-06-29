Україна отримала понад 1,2 млрд доларів від США та Фінляндії

До державного бюджету України сьогодні, 29 червня, надійшли грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України .

Вони надійшли через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Україна отримала 1,2 млрд доларів від США та 15 млн доларів від Фінляндії.

Грантові кошти надані як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

На що витратять гроші

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку.

"Фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України", - сказав міністр.

Фінансова допомога від США

Наприкінці квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США. Тоді кошти було спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

Також наприкінці травня до держбюджету України надійшов грант у розмірі 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Зазначалось, що гроші витратять на оплату праці та соціальну допомогу.