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У Байдена работают над запросом на дополнительное финансирование для Украины, - CNN

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании для Украины. Он может быть готов для рассмотрения в Конгрессе этой осенью.

Об этом заявил глава отдела закупок армии США Дуг Буш, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам американского чиновника, администрация "работает над пакетом документов, который Конгресс должен рассмотреть этой осенью".

Также он уточнил, что детали еще должны быть определены Управлением бюджета Штатов.

"Но я думаю, что у нас будут очень веские доводы, и мы надеемся получить поддержку Конгресса для дальнейшего финансирования - в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", - рассказал Буш.

Тут стоит отметить, что Белый дом не планировал запрашивать у Конгресса новую финансовую помощь для Украины до конца финансового года, который в Штатах наступает в конце сентября.

В публикации CNN озвучивается мнение, что дефицита финансирования, судя по всему, не произошло, так как Пентагон ранее переоценил сумму на 6,2 миллиарда долларов, потраченную на вооружение для Украины.

Финансирование Сил обороны Украины от США

В декабре прошлого года Конгресс США одобрил запрос администрации на дополнительные 48 миллиардов долларов на вооружение Украины, а также на борьбу с пандемией COVID-19, из которых 36 миллиардов долларов были специально выделены для ВСУ.

Дополнение к программе должно было продлиться до 30 сентября текущего года.

Добавим, что в прошлом году у Байдена запрашивали такое дополнительное финансирование для поддержки Украины четыре раза: в марте, мае, сентябре и декабре.

Финансовая помощь Украине от США

Напомним, что в государственный бюджет Украины 29 июня поступили грантовые средства в размере 1,215 млрд долларов от США и Финляндии.

В конце апреля в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США. Тогда средства были направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

Также в конце мая в госбюджет Украины поступил грант в 1,25 миллиарда долларов от Соединенных Штатов Америки. Отмечалось, что деньги потратят на оплату труда и на социальную помощь.

Как проинформировали в Минфине Украины в конце июля, в государственный бюджет нашей страны поступил грант в размере 1,25 млрд долларов от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

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