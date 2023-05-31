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Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США: куди спрямують гроші

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Середа 31 травня 2023 17:49
Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США: куди спрямують гроші Фото: Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

До держбюджету України надійшов грант у розмірі 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Гроші витратять на оплату праці та соціальну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Грантові кошти Україна отримала у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні". Він передбачає компенсацію видатків держбюджету на сфери, які не пов'язані з обороною.

"Грантове фінансування буде спрямоване на відшкодування видатків держбюджету, а саме: на виплату державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачам медичних послуг за програмою медичних гарантій і не лише", - уточнюють у відомстві.

У Мінфіні розповіли, що Україна здійснює моніторинг переданих коштів спільно з міжнародними компаніями.

Допомога Україні від США

США від початку повномасштабного вторгнення Росії надають Україні фінансову допомогу. Зокрема, цього року наша країна вже отримала 6 мільярдів доларів грантових коштів.

Також Білий дім продовжує надавати Україні військову допомогу. Зокрема, у ЗМІ писали, що сьогодні Вашингтон оголосить про надання нового озброєння у рамках чергового пакету. До нього увійдуть ракети Zuni, ППО Avenger і не лише.

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