Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги

У п'ятницю, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів України.

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи.

Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.