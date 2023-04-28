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Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 17:57
Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги Фото: Міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів України.

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи.

Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

Нагадаємо, що Україна отримає від Сполучених Штатів грант (безповоротну допомогу) на 2,5 млрд доларів з цільового фонду Світового банку. Це другий грант США із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд доларів.

Станом на березень в НБУ очікують, що сума міжнародної допомоги зросте до 42 млрд доларів та виглядає цілком реалістичною.

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