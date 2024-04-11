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У Байдена невдоволені затримкою з допомогою Україні, але не мають "плану Б", - Bloomberg

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Адміністрація американського президента Джо Байдена стає більш розчарованою через затримки у фінансуванні боротьби України проти Росії. В США зростає занепокоєння, що російські війська можуть досягти значних успіхів у найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Водночас інше джерело зазначило, що Європейські країни також повинні терміново відповісти на прохання України та надати країні більше систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів.

Україна без допомоги США буде змушена відступати на фронті

Наприкінці лютого Зеленський говорив, що без допомоги Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. До того ж Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

Нещодавно він знову повторив, що Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо Сполучені Штати Америки не відновлять військову допомогу.

На останньому засіданні "Рамштайну" глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією.

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