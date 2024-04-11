У Байдена недовольны задержкой с помощью Украине, но не имеют "плана Б", - Bloomberg

Украина без помощи США будет вынуждена отступать на фронте

В конце февраля Зеленский говорил, что без помощи Соединенных Штатов Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.

Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.

На последнем заседании "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.

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