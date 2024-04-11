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У Байдена недовольны задержкой с помощью Украине, но не имеют "плана Б", - Bloomberg

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Администрация американского президента Джо Байдена становится более разочарованной из-за задержек в финансировании борьбы Украины против России. В стране растет беспокойство, что российские войска могут достичь значительных успехов в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Украина без помощи США будет вынуждена отступать на фронте

В конце февраля Зеленский говорил, что без помощи Соединенных Штатов Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.

Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.

На последнем заседании "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.

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