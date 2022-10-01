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У Байдена назвали несподіванкою заявку України на вступ до НАТО, - Politico

Фото: заявка України на вступ до НАТО стала для США несподіванкою (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Подача президентом Володимиром Зеленським заявки про прискорений вступ України до НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі не підтримала запит України на прискорений вступ до НАТО через кілька годин після того, як президент Володимир Зеленський зробив відповідну заяву.

радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна консультувалася з НАТО ще до подачі заявки на вступ.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку. Цей крок українська влада зробила у відповідь на анексію Путіним окупованих територій нашої країни.

Втім, у Сполучених Штатах Америки вважають, що вступ України до НАТО наразі "не на часі".

Додамо, раніше РБК-Україна роз'яснило процедуру вступу до Північноатлантичного Альянсу.

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