У Байдена назвали несподіванкою заявку України на вступ до НАТО, - Politico

Як пише видання, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі не підтримала запит України на прискорений вступ до НАТО через кілька годин після того, як президент Володимир Зеленський зробив відповідну заяву.

радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна консультувалася з НАТО ще до подачі заявки на вступ.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку. Цей крок українська влада зробила у відповідь на анексію Путіним окупованих територій нашої країни.

Втім, у Сполучених Штатах Америки вважають, що вступ України до НАТО наразі "не на часі".

Додамо, раніше РБК-Україна роз'яснило процедуру вступу до Північноатлантичного Альянсу.

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