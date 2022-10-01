У Байдена назвали неожиданностью заявку Украины на вступление в НАТО, - Politico

Как пишет издание, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не поддержала запрос Украины на ускоренное вступление в НАТО через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский сделал соответствующее заявление.

советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина консультировалась с НАТО еще до подачи заявки на вступление.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке. Этот шаг украинские власти сделали в ответ на аннексию Путиным оккупированных территорий нашей страны.

Впрочем, в Соединенных Штатах Америки считают, что вступление Украины в НАТО пока "не ко времени".

Ранее РБК-Украина разъяснила процедуру вступления в Североатлантический Альянс.

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