У Байдена не бачили плану перемоги Зеленського. Але обіцяють "низку ініціатив"

За словами американського чиновника, Білий дім перебуває у постійній комунікації з українською стороною "з усіх питань".

"Однак у цьому конкретному випадку, я так розумію, президент Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план президента Байдена особисто", - сказав він.

Карпентер додав, що вони не ознайомлені з планом, але "президенти матимуть можливість невдовзі провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливим".

Він додав, що у Вашингтоні чекають на презентацію президентом Зеленським його "стратегічного бачення перемоги".

"І коли це станеться, я впевнений, що президент (Байден) буде дуже зацікавлений у різних деталях та в тому, як вони поєднуються: військовий, економічний, дипломатичний аспект. Все це важливе. І тому я думаю, що коли вони зустрінуться, це буде дуже цікава та предметна розмова", - сказав Карпентер.

Відповідаючи на запитання, чи слід Україні чекати швидких та рішучих дій у наступні кілька місяців в контексті озвученої Байденом нещодавно заяви про намір "привести Україну в позицію, необхідну для перемоги", він висловився про певні ініціативи.

"Так. Я думаю, ви побачите, що ми розпочнемо низку ініціатив, як протягом наступного тижня, так і протягом наступних місяців, щоб посилити позицію України", - розповів Карпентер.

Він також наголосив, що Байден твердий у своїх намірах допомогти Україні відбити російську агресію та здобути перемогу у війні.

"Президент відданий Україні як суверенній, демократичній, незалежній державі, яка дає відсіч цій жорстокій атаці з боку Росії. Як ми неодноразово зазначали, Путін (російський диктатор Володимир Путін , - ред.) міг би закінчити цю війну хоча б сьогодні, якби захотів. І ніхто так сильно не хоче миру, стабільності та безпеки як український народ", - зазначив він.

Карпентер додав, що вони бачили, як загарбники скоюють в Україні "найжорстокіші воєнні злочини".

"Тому ми розуміємо, що українці найбільше хочуть миру, але нам треба дати їм силу, щоб вони могли цього досягти. І саме тут ми плануємо провести дуже предметне обговорення, як узгодити нашу політику задля досягнення цієї кінцевої мети", - наголосив він.

План перемоги Україні від Зеленського та поїздка до США

Нагадаємо, наступного тижня український президент має представити американському колезі та кандидатам в президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу план перемоги України, який складається з 4 основних пунктів і ще 1, який знадобиться після війни.

21 вересня Зеленський заявив, що наступний тиждень може стати вирішальним, щоб зупинити терор РФ. Глава держави додав, що рішучість партнерів має відповідати сміливості українців.

Додамо, за словами президента України, 3 пункти вже підготовлені, сам план буде доступний усім країнам, зокрема представникам РФ.

Також нагадаємо, що США готують новий пакет допомоги на 375 млн доларів для України.