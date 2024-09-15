Зеленський назвав основні пункти плану перемоги, який покаже Байдену

Вже у цьому місяці президенту США Джо Байдену буде представлено план перемоги України. Він включає чотири основні пункти і ще один, який знадобиться після війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN.

Голова української держави підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру. В іншому ж випадку, російський диктатор Володимир Путін не братиме в ньому участь.

"Так, я буду говорити з ним про те, як посилити нас перед мирним самітом, щоб бути в сильній позиції, тому що дипломатичні рішення або рішення, вони хороші, коли ти сильний, інакше Путін навіть не буде брати в ньому участь, не буде зацікавлений в тому, щоб зупинити війну", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що у нього є переможний план, і для України перемога означає "бути дуже сильними" і "готовими до сильної дипломатії".

Зеленський уточнив, що план складається з чотирьох основних пунктів і "плюс" один, який знадобиться Україні після війни. Зокрема, мова йде про безпеку, а також військову та економічну підтримку.

"Я поділюся ними (пунктами плану) з Байденом. Йдеться про безпеку. Йдеться про геополітичне місце для України. Йдеться про дуже сильну військову підтримку, доступну для нас, і про те, що ми повинні бути вільні в тому, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, які, я думаю, будуть цікавими", - розповів голова держави.

Володимир Зеленський додав, що якщо Джо Байден оцінить і підтримає план України, і якщо він та його команда зможуть додати щось, що дасть нашій країні більш сильну позицію - українська сторона буде до цього готовою.