Наступний тиждень може стати визначальним, щоб зупинити терор РФ, -Зеленський у зверненні
Рішучість партнерів має відповідати сміливості українців. І наступний тиждень може стати вирішальним, щоб зупинити терор РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію та щоб повернути нормальну безпеку", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що для того, щоб це сталося, рішучість партнерів України має відповідати сміловости українців.
"Відповідь на питання "Коли завершиться ця війна?" насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги", - розповів Зеленський.
Голова держави підкреслив, що Україна має перемогти у цій війні і може, але разом з усім світом.
В кінці звернення Зеленський сказав, що чітка стратегія України буде на столі у партнерів, зокрема, у президента США Джо Байдена.
План перемоги Зеленського
Нагадаємо, що наступного тижня президент України представить американському колезі план перемоги України. Він складається з 4 основних пунктів і ще 1, який знадобиться після війни.
Нещодавно Зеленський заявив, що план перемоги України може сприяти результативним зустрічам із Росією. Також президент говорив, що він має спрацювати до грудня.
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