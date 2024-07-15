Байден звернувся до нації щодо замаху на Трампа

Байден зауважив, що один з глядачів на мітингу у Пенсильванії загинув тому, що використав своє право на участь у вільних зібраннях, згадав напад на чоловіка колишнього спікера палати представників США Ненсі Пелосі і відзначив, що "в Америці немає місця будь-якому насильству".

Президент США констатував "глибокі розбіжності" серед американців, які проявилися перед виборами президента. Вибір, який мають зробити громадяни США, "дійсно сформує майбутнє Америки", але "мати розбіжності – в людській природі", зауважив він.

"Попри всі розбіжності, жодним чином не потрібно вдаватися до насильства", - сказав Байден, закликавши "до голосування, а не до насильства".