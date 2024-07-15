Байден обратился к нации относительно покушения на Трампа

Байден отметил, что один из зрителей на митинге в Пенсильвании погиб потому, что использовал свое право на участие в свободных собраниях, вспомнил нападение на мужа бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и отметил, что "в Америке нет места какому-либо насилию".

Президент США констатировал "глубокие разногласия" среди американцев, проявившиеся перед выборами президента. Выбор, который должны сделать граждане США, "действительно сформирует будущее Америки", но "иметь разногласия – в человеческой природе", заметил он.

"Несмотря на все разногласия, никоим образом не нужно прибегать к насилию", - сказал Байден, призвав "к голосованию, а не к насилию".