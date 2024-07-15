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Байден обратился к нации относительно покушения на Трампа

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Он призвал граждан США разрешать политические разногласия исключительно на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Байдена, которую вел "Голос Америки".

Байден отметил, что один из зрителей на митинге в Пенсильвании погиб потому, что использовал свое право на участие в свободных собраниях, вспомнил нападение на мужа бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и отметил, что "в Америке нет места какому-либо насилию".

Президент США констатировал "глубокие разногласия" среди американцев, проявившиеся перед выборами президента. Выбор, который должны сделать граждане США, "действительно сформирует будущее Америки", но "иметь разногласия – в человеческой природе", заметил он.

"Несмотря на все разногласия, никоим образом не нужно прибегать к насилию", - сказал Байден, призвав "к голосованию, а не к насилию".

Покушение на Трампа

Напомним, 13 июля в Трампа стреляли во время митинга в штате Пенсильвания. Он получил легкое огнестрельное ранение.

По данным ФБР, управляющего расследованием, на митинге стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс Там говорят, что нападавший действовал один, доказательств проблем с психическим здоровьем не обнаружено, мотивы пока не установлены.

Конгрессмен от Республиканской партии США Марк Грин во время разговора в воскресенье потребовал от директора Секретной службы Кимберли Читл ответов по поводу попытки убийства Трампа.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВыборы в США