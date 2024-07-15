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Байден звернувся до нації щодо замаху на Трампа

Понеділок 15 липня 2024 03:49
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Байден звернувся до нації щодо замаху на Трампа Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа. Він закликав громадян США вирішувати політичні розбіжності виключно на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Байдена, яку вів "Голос Америки".

Байден зауважив, що один з глядачів на мітингу у Пенсильванії загинув тому, що використав своє право на участь у вільних зібраннях, згадав напад на чоловіка колишнього спікера палати представників США Ненсі Пелосі і відзначив, що "в Америці немає місця будь-якому насильству".

Президент США констатував "глибокі розбіжності" серед американців, які проявилися перед виборами президента. Вибір, який мають зробити громадяни США, "дійсно сформує майбутнє Америки", але "мати розбіжності – в людській природі", зауважив він.

"Попри всі розбіжності, жодним чином не потрібно вдаватися до насильства", - сказав Байден, закликавши "до голосування, а не до насильства".

Замах на Трампа

Нагадаємо, 13 липня, у Трампа стріляли під час мітингу в штаті Пенсильванія. Він дістав легке вогнепальне поранення.

За даними ФБР, яке керує розслідуванням, на мітингу стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. Там кажуть, що нападник діяв один, доказів проблем з психічним здоров'ям не виявлено, мотиви поки не встановлені.

Конгресмен від Республіканської партії США Марк Грін під час розмови в неділю вимагав від директора Секретної служби Кімберлі Чітл відповідей щодо спроби вбивства Трампа.

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