ua en ru
Пн, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден обратился к нации относительно покушения на Трампа

Понедельник 15 июля 2024 03:49
UA EN RU
Байден обратился к нации относительно покушения на Трампа Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден обратился к нации по поводу покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Он призвал граждан США разрешать политические разногласия исключительно на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Байдена, которую вел "Голос Америки".

Байден отметил, что один из зрителей на митинге в Пенсильвании погиб потому, что использовал свое право на участие в свободных собраниях, вспомнил нападение на мужа бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и отметил, что "в Америке нет места какому-либо насилию".

Президент США констатировал "глубокие разногласия" среди американцев, проявившиеся перед выборами президента. Выбор, который должны сделать граждане США, "действительно сформирует будущее Америки", но "иметь разногласия – в человеческой природе", заметил он.

"Несмотря на все разногласия, никоим образом не нужно прибегать к насилию", - сказал Байден, призвав "к голосованию, а не к насилию".

Покушение на Трампа

Напомним, 13 июля в Трампа стреляли во время митинга в штате Пенсильвания. Он получил легкое огнестрельное ранение.

По данным ФБР, управляющего расследованием, на митинге стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс Там говорят, что нападавший действовал один, доказательств проблем с психическим здоровьем не обнаружено, мотивы пока не установлены.

Конгрессмен от Республиканской партии США Марк Грин во время разговора в воскресенье потребовал от директора Секретной службы Кимберли Читл ответов по поводу попытки убийства Трампа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
Оккупанты похвастались обстрелом Украины бомбой ФАБ-3000. У Зеленского обратились к Западу
Оккупанты похвастались обстрелом Украины бомбой ФАБ-3000. У Зеленского обратились к Западу
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США