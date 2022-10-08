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США не змінили ядерну політику після попередження Байдена про "Армагеддон", - CNN

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Вашингтон, Субота 08 жовтня 2022 14:49
США не змінили ядерну політику після попередження Байдена про "Армагеддон", - CNN Фото: США не змінили ядерну політику, незважаючи на попередження Байдена (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У ядерній політиці США немає жодних змін, незважаючи на заяви президента Джо Байдена про можливий "Армагеддон" та погрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Високопоставлений американський чиновник, особу якого не розкривають, сказав у коментарі виданню, що США не змінили принципи своєї ядерної політики.

"Ми не бачили жодних ознак активності (з боку Росії - ред.), яка б змусила нас змінити нашу власну позицію ядерного стримування", - заявив він.

При цьому джерело додало, що США продовжують стежити за пересуваннями російської ядерної зброї. Але чиновник вважає, що заява Байдена про "Армагеддон" перебільшена. За його словами, "ставки зараз явно вищі" через низку невдач Росії на полі бою.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що загроза ядерного удару є найвищою з часів кубинської ракетної кризи через заяви російського диктатора Володимира Путіна.

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