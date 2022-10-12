Байден вновь оценил риски ядерного удара по Украине

Президент США Джо Байден вновь оценил риски российского ядерного удара по Украине. Он считает, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова американского лидера в интервью CNN .

"Я не думаю, что он это сделает", - ответил Байден на вопрос, применит ли Путин тактическое ядерное оружие против Украины.

"Я считаю безответственным с его стороны, как мирового лидера одной из крупнейших ядерных держав мира, говорить о том, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", - добавил Байден.

По словам американского президента, даже угрозы ядерным оружием из уст Путина имеют дестабилизирующий эффект.

"Все, что я хотел сказать, это то, что это может привести к просто ужасному исходу. И не потому, что кто-то намеревается превратить это в мировую войну или что-то в этом роде, а просто после того, как вы примените ядерное оружие, ошибки, которые можно сделать, просчеты, кто знает, что произойдет", - заявил лидер США.

Байден отказался раскрывать подробности, каким будет ответ США в случае, если Путин пойдет на такой шаг. Однако он заверил, что Пентагон заранее разработал варианты действий на случай подобного сценария.