Байден заявив про найвищу загрозу ядерного "Армагеддону" з часів Карибської кризи

Президент США Джо Байден заявив, що загроза президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є найсерйознішою загрозою з часів кубинської ракетної кризи, оскільки військове керівництво Росії зіткнулося з негативною реакцією громадськості всередині країни на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вперше після кубинської ракетної кризи у нас є пряма загроза застосування ядерної зброї, якщо насправді все піде тим шляхом, яким воно йшло", - сказав Байден.

Байден сказав, що російський президент "не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що її збройні сили значно програють".

"Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи", - сказав він.

Під час кризи 1962 року Сполучені Штати за президента Джона Кеннеді та Радянського Союзу за його керівника Микити Хрущова були близькі до застосування ядерної зброї через присутність радянських ракет на Кубі.

"Я не думаю, що існує така річ, як здатність легко (використовувати) тактичну ядерну зброю та не закінчити Армагеддоном", - сказав Байден.

Путін, якому в п'ятницю виповнюється 70 років, заявив, що застосує всі необхідні засоби, включаючи російський ядерний арсенал, для захисту "російської" землі, яка, за його словами, тепер включає чотири анексовані ним українські області.