Байден заявив, що ракета по Польщі могла бути випущена не з Росії

Президент США Джо Байден заявив про наявність попередньої інформації, що ракета, яка влучила в польське село Пшеводув неподалік кордону з Україною, була випущена не з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
При цьому американський президент зазначив, що лідери країн Європейського союзу та "Великої сімки" на ініційованій ним екстреній зустрічі погодилися підтримати розслідування та з'ясувати, що справді сталося у Польщі 15 листопада.
Байден додав, що наступні кроки буде визначено після того, як все з'ясується.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи була випущена ракета з РФ, президент США вказав на наявність "попередньої інформації, яка спростовує це".
"По лініях траєкторії малоймовірно, що її (ракету, - Ред.) випустили з Росії, проте подивимося", - заявив Байден.
Раніше президент США домовився з лідерами ЄС та G7 про необхідність дочекатися результатів розслідування щодо вибуху в Польщі.
Також перед цим ми писали, що в комюніке МЗС Польщі було оголошено офіційне підтвердження, що вибух був спричинений попаданням російської ракети.
При цьому польський президент Анджей Дуда заявив про необхідність провести повне розслідування і підкреслив, що НАТО перебуває в режимі підвищеної готовності.
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