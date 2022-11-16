Байден заявил, что ракета по Польше могла быть выпущена не из России

Президент США Джо Байден заявил о наличии предварительной информации, что ракета, попавшая в польское село Пшеводув недалеко от границы с Украиной, была выпущена не из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
При этом американский президент отметил, что лидеры стран Европейского союза и "Большой семерки" на инициированной им экстренной встрече согласились поддержать расследование и выяснить, что действительно произошло в Польше 15 ноября.
Байден добавил, что следующие шаги будут определены после того, как все выяснится.
Отвечая на вопрос журналистов, была ли ракета выпущена из РФ, президент США указал на наличие "предварительной информации, которая опровергает это".
"По линиям траектории маловероятно, что она (ракета, - Ред.) была выпущен из России, но посмотрим", - заявил Байден.
Ранее президент США договорился с лидерами ЕС и G7 о необходимости дождаться результатов расследования по взрыву в Польше.
Также перед этим мы писали, что в коммюнике МИД Польши было оглашено официальное подтверждение, что взрыв был вызван попаданием российской ракеты.
При этом польский президент Анджей Дуда заявил о необходимости провести полное расследование, и подчеркнул, что НАТО находится в режиме повышенной готовности.
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