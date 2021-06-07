Байден заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО, - Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл подробности телефонного разговора президентов Украины и США. По его словам, американский президент Джо Байден поддержал вступление Украины в НАТО.
Как рассказал Ермак, во время телефонного разговора Байден заявил, что "полностью поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины", а также считает важным предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.
"Он (Байден - ред.) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - отметил Ермак.
Напомним, в июне должен состояться саммит НАТО. Как рассказали сегодня в альянсе, на саммите лидеры государств НАТО планируют подтвердить политику открытых дверей для Украины.
В то же время, как рассказали в НАТО, сейчас в Североатлантическом альянсе нет консенсуса по поводу ПДЧ для Украины.
До этого президент Владимир Зеленский призывал как можно скорее решить вопрос со вступлением Украины в НАТО.