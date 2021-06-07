Зеленский призвал скорее решить вопрос о вступлении Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно решать немедленно. Страна находится в опасности и именно сейчас ей нужна помощь.
Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.
Президент Украины верит, что со временем его страна вступит в НАТО, однако, по его словам, многие украинцы верят в это все меньше. Он считает это большой проблемой.
"Если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее. Вопрос нужно решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", - сказал Зеленский.
Отметим, эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Стивен Пайфер сообщил РБК-Украина, что Североатлантический альянс пока не проявляет энтузиазма относительно членства Украины в НАТО. Причиной является российско-украинская война.
Напомним, сенатор США рассказал, что нужно для дальнейшего движения Украины в НАТО.
Ранее в украинском Министерстве обороны сообщили, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО. Пакет будет содержать задачи, которые Украина должна выполнить до 2025 года.