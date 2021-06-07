Байден заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО, - Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив подробиці телефонної розмови президентів України та США. За його словами, американський президент Джо Байден підтримав вступ України до НАТО.
Як розповів Єрмак, під час телефонної розмови Байден заявив, що "цілком підтримує євроатлантичну інтеграцію України", а також вважає важливим надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
"Він (Байден - ред.) запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, у червні має відбутися саміт НАТО. Як розповіли сьогодні в Альянсі, на саміті лідери держав НАТО планують підтвердити політику відкритих дверей для України.
Водночас, як розповіли в НАТО, наразі в Північноатлантичному альянсі немає консенсусу з приводу ПДЧ для України.
До цього президент Володимир Зеленський закликав якомога швидше вирішити питання зі вступом України до НАТО.