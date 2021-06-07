Байден заявив про важливість надання Україні ПДЧ в НАТО, - Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив подробиці телефонної розмови президентів України та США . За його словами, американський президент Джо Байден підтримав вступ України до НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента .

Як розповів Єрмак, під час телефонної розмови Байден заявив, що "цілком підтримує євроатлантичну інтеграцію України", а також вважає важливим надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

"Він (Байден - ред.) запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня", - зазначив Єрмак.