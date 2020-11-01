Байден заявил, что Трамп боится Путина

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп испытывает страх перед президентом России Владимиром Путиным. Именно страхом объясняется нежелание действующего главы Белого дома обсуждать тему сговора РФ и движения "Талибан".

Об этом Байден заявил в ходе предвыборного митинга в штате Мичиган, сообщает CNN.

По мнению Байдена, нежелание Трампа обсуждать эту тему делает его "марионеткой властей России".

"За головы американских солдат, служащих в Афганистане, назначают награду, а Трамп слишком напуган, чтобы перечить ему (Путину, - ред.). Он разговаривал с ним шесть раз и ни разу не упомянул это", - сказал он.

Напомним, газета The New York Times опубликовала информацию о том, что военная разведка Российской Федерации предлагала талибам вознаграждение за нападения на военных США в Афганистане в период переговоров о перемирии. При этом утверждалось, что разведка передала данную информацию Трампу еще в начале марта 2020 года.

Позже президент США назвал обнародованную информацию "очередным вбросом".

Также РБК-Украина писало, что Палата представителей Конгресса США официально вызвала госсекретаря Майкла Помпео в связи с информацией о подкупе Россией талибов для убийства американских военных в Афганистане.

Администрация Трампа начала внутреннее расследования относительно утечки разведданных о возможном сотрудничестве России с радикальным движением "Талибан".