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Помпео вызвали в Конгресс США на слушания относительно сговора России с талибами

Новости » В мире     07.07.2020 - 02:13
Помпео вызвали в Конгресс США на слушания относительно сговора России с талибами
Фото: Майк Помпео (flickr.com-gageskidmore)

По данным NYT, Трамп еще в марте 2020 года знал о подкупе РФ талибов для убийства военных США

Палата представителей Конгресса США официально вызвала госсекретаря Майкла Помпео на слушания относительно информации о подкупе Россией талибов для убийства американских военных в Афганистане. Кроме Помпео на слушания вызвали бывшего директора ЦРУ Майкла Морелла.

Об этом говорится в официальном сообщении о слушаниях, обнародованном комитетом по международным делам Палаты представителей США.

Отмечается, что могут быть вызваны дополнительные свидетели.

Слушания на тему: "Вознаграждение России по (убийства, - ред.) американских военных: Почему администрация оставила это без ответа?" назначены на четверг, 9 июля.

Пока неизвестно, подтвердили приглашенные чиновники свое участие.

Напомним, газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Это было осуществлено в период переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Также в газете утверждают, что информацию разведки Трампу дали еще в марте 2020 года, однако он тогда еще не решил, как следует реагировать.

Трамп назвал публикацию NYT о вознаграждения боевикам "Талибана" от России "очередным вбросом".

Ранее сенаторы-демократы написали открытое письмо и призвали Госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера дать роз'разъяснение реакции правительства на эту информацию.

Кроме того, руководители разведслужб США готовятся предоставить доклад о том, как Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ) тайно предлагали талибам вознаграждение за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Конгресс СШАМайк Помпео
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