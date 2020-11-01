ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден заявив, що Трамп боїться Путіна

США, Неділя 01 листопада 2020 06:07
Байден заявив, що Трамп боїться Путіна
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відчуває страх перед президентом Росії Володимиром Путіним. Саме страхом пояснюється небажання чинного глави Білого дому обговорювати тему змови РФ і руху "Талібан".

Про це Байден заявив в ході передвиборного мітингу в штаті Мічиган, повідомляє CNN.

На думку Байдена, небажання Трампа обговорювати цю тему робить його "маріонеткою влади Росії".

"За голови американських солдатів, які служать в Афганістані, призначають нагороду, а Трамп занадто наляканий, щоб суперечити йому (Путіну, - ред.). Він розмовляв з ним шість разів і жодного разу не згадав це", - сказав він.

Нагадаємо, газета The New York Times опублікувала інформацію про те, що військова розвідка Російської Федерації пропонувала талібам винагороду за напади на військових США в Афганістані в період переговорів про перемир'я. При цьому стверджувалося, що розвідка передала цю інформацію Трампу ще на початку березня 2020 року.

Пізніше президент США назвав оприлюднену інформацію "черговим вкиданням".

Також РБК-Україна писало, що Палата представників Конгресу США офіційно викликала держсекретаря Майкла Помпео у зв'язку з інформацією про підкуп Росією талібів для вбивства американських військових в Афганістані.

Адміністрація Трампа почала внутрішнє розслідування щодо витоку розвідданих про можливе співробітництво Росії з радикальним рухом "Талібан".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Джозеф БайденДональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся