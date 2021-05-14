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Байден заявил об отсутствии "быстрого эффекта" от запуска атакованного хакерами трубопровода

Автор: Артур Родивилов

На то, чтобы ситуация с поставками топлива в США нормализовалась, понадобится несколько дней. Об этом заявил президент Джо Байден в связи с восстановлением крупнейшего трубопровода Colonial Pipeline.

Его цитирует пресс-служба Белого дома.

Президент отметил, что длина трубопровода составляет 5,5 тыс. миль (около 8,8 тыс. км). "И теперь он должен безопасно и в полной мере вернуться к нормальной работе, а это займет некоторое время". По его словам, ситуация начнет нормализоваться на этих выходных.

"Это хорошие новости. Но я хочу внести ясность: мы не почувствуем эффект от этого немедленно", - заявил он.

Вечером 13 мая Colonial Pipeline сообщила в своем Twitter, что поставки горючего по топливопроводу возобновились для всех клиентов.

Напомним, в субботу компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на нее, в связи с чем было решено прекратить работу трубопровода. Хакеры требовали выкуп за возобновление работы.

В причастности к кибератаке считают хакерскую группу из России.

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