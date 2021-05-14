RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден заявив про відсутність "швидкого ефекту" від запуску атакованого хакерами трубопроводу

Автор: Артур Родивилов

На те, щоб ситуація з поставками палива в США нормалізувалася, знадобиться кілька днів. Про це заявив президент Джо Байден у зв'язку з відновленням найбільшого трубопроводу Colonial Pipeline.

Його цитує прес-служба Білого дому.

Президент зазначив, що довжина трубопроводу становить 5,5 тис.миль (близько 8,8 тис. км). "І тепер він має безпечно і повною мірою повернутися до нормальної роботи, а це займе деякий час". За його словами, ситуація почне нормалізуватися на цих вихідних.

"Це хороші новини. Але я хочу внести ясність: ми не відчуємо ефект від цього негайно", - заявив він.

Увечері 13 травня Colonial Pipeline повідомила у своєму Twitter, що поставки пального по паливопроводу поновилися для всіх клієнтів.

Нагадаємо, в суботу компанія Colonial Pipeline заявила про кібератаку на неї, у зв'язку з чим було вирішено припинити роботу трубопроводу. Хакери вимагали викуп за відновлення роботи.

У причетності до кібератаки вважають хакерську групу з Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф Байденхакери