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Трубопровод Colonial Pipeline в США возобновил работу после кибератаки

Новина українською →
США, Четверг 13 мая 2021 05:44
Автор: Даша Харченко

В США возобновил работу трубопровод компании Colonial Pipeline. Она останавливал свою работу после кибератаки.

Об этом сообщили в компании.

Уточняется, что на возвращение к работе в стандартном режиме потребуется несколько дней.

В начале недели в компании обещали, что работу трубопровода будет восстановлена до конца недели.

Напомним, в США из-за кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива. В работе трубопровода случился сбой.

В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

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