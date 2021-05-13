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Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов за возобновление работы, - Bloomberg

Новина українською →
США, Четверг 13 мая 2021 18:08
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов за возобновление работы, - Bloomberg Фото: Colonial Pipeline выплатила выкуп хакерам (Фото freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Colonial Pipeline, которая недавно подверглась кибератаке, выплатила хакерам 5 млн долларов. Это был выкуп за возобновление работы трубопровода.

Об этом рассказало американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам двух ознакомленных с ситуацией собеседников агентства, выкуп хакерам был выплачен в криптовалюте, которую невозможно отследить. Криптовалюту перечислили хакерам через несколько часов после атаки.

После получения платежа, как рассказал один из источников, хакеры предоставили оператору Colonial Pipeline средство дешифрования, чтобы восстановить отключенную компьютерную сеть, но оно действовало очень медленно, поэтому компании пришлось использовать собственные резервные копии.

Как отмечает Bloomberg, информация о таком шаге Colonial Pipeline противоречит предыдущим заявлениям компании о том, что Colonial Pipeline не планирует выплачивать хакерам выкуп, чтобы возобновить работу крупнейшего топливопровода в США. Представитель Colonial Pipeline от комментариев отказался.

Напомним, в субботу компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием "DarkSide".

Как писало РБК-Украина, в результате кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline отменили часть ограничений на транспортировку топлива. Сегодня ночью работа трубопровода была полностью возобновлена.

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