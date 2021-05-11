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США проверяют, связана ли с Россией кибератака на крупнейший трубопровод

Новина українською → Вашингтон, Вторник 11 мая 2021 00:38
США проверяют, связана ли с Россией кибератака на крупнейший трубопровод Фото: США подозревают Россию в причастности к кибератаке (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Власти США полагают, что за кибератакой на оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline стояла хакерская группировка Dark Side. Спецслужбы следят за ней с прошлого года.

Об этом рассказала советник по вопросам кибербезопасности Энн Нойбергер, передает FCW.

В настоящий момент разведывательное сообщество стремится установить, связана ли группировка с каким-либо иностранным государством, в частности, с Россией.

По словам Нойбергер, ФБР следит за этой группировкой, как минимум, с октября 2020 года.

Как отметила советник президента по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, Colonial Pipeline заявляет, что не понесла серьезного ущерба в результате действий киберпреступников и планирует вернуть сеть в рабочее состояние относительно быстро.

Она также заявила, что администрация принимает меры для подготовки к различным внештатным ситуациям.

Напомним, по информации американского канала CNN, атаку на крупнейший трубопровод США совершили хакеры из России.

В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

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