США проверяют, связана ли с Россией кибератака на крупнейший трубопровод
Власти США полагают, что за кибератакой на оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline стояла хакерская группировка Dark Side. Спецслужбы следят за ней с прошлого года.
В настоящий момент разведывательное сообщество стремится установить, связана ли группировка с каким-либо иностранным государством, в частности, с Россией.
По словам Нойбергер, ФБР следит за этой группировкой, как минимум, с октября 2020 года.
Как отметила советник президента по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, Colonial Pipeline заявляет, что не понесла серьезного ущерба в результате действий киберпреступников и планирует вернуть сеть в рабочее состояние относительно быстро.
Она также заявила, что администрация принимает меры для подготовки к различным внештатным ситуациям.
Напомним, по информации американского канала CNN, атаку на крупнейший трубопровод США совершили хакеры из России.
В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.