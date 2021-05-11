США проверяют, связана ли с Россией кибератака на крупнейший трубопровод

Власти США полагают, что за кибератакой на оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline стояла хакерская группировка Dark Side. Спецслужбы следят за ней с прошлого года.

В настоящий момент разведывательное сообщество стремится установить, связана ли группировка с каким-либо иностранным государством, в частности, с Россией.

По словам Нойбергер, ФБР следит за этой группировкой, как минимум, с октября 2020 года.

Как отметила советник президента по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, Colonial Pipeline заявляет, что не понесла серьезного ущерба в результате действий киберпреступников и планирует вернуть сеть в рабочее состояние относительно быстро.

Она также заявила, что администрация принимает меры для подготовки к различным внештатным ситуациям.