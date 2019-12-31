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Байден заявил, что готов назначить вице-президентом республиканца

Новости » В мире     31.12.2019 - 05:51
Байден заявил, что готов назначить вице-президентом республиканца
Фото: Джо Байден (из открытых источников)

Байден отметил, что в Республиканской партии есть много достойных политиков

Бывший вице-президент США, кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байден заявил, что готов взять в напарники и назначить вице-президентом представителя Республиканской партии. Об этом он заявил во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Байдена, он готов к сотрудничеству с республиканским напарником, однако не может назвать конкретного человека. Бывший вице-президент отметил, что в Республиканской партии есть много достойных политиков.

"По-прежнему есть немало по-настоящему достойных республиканцев, но проблема сейчас заключается в том, что им нужно сделать шаг вперед", - заявил Байден.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден является лидером в первичной гонке за президентство от демократов, поскольку поддержка Элизабет Уоррен резко упала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что экс-кандидату от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон стоит вновь вступить в президентскую гонку.

Кроме этого, Трамп заявил, что победит Байдена на выборах без помощи Украины. По его словам, история об импичменте из-за дела сына Байдена в Украине только прибавила рейтинг Республиканской партии.

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