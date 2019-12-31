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Байден заявив, що готовий призначити віце-президентом республіканця

Новини » В світі     31.12.2019 - 05:51
Байден заявив, що готовий призначити віце-президентом республіканця
Фото: Джо Байден (з відкритих джерел)

Байден зазначив, що у Республіканській партії є багато гідних політиків

Колишній віце-президент США, кандидат від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року Джо Байден заявив, що готовий взяти в напарники і призначити віце-президентом представника Республіканської партії. Про це він заявив під час виступу в штаті Нью-Гемпшир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Байдена, він готовий до співпраці з республіканським напарником, однак не може назвати конкретної людини. Колишній віце-президент зазначив, що в Республіканській партії є багато гідних політиків.

"Як і раніше є чимало насправді гідних республіканців, але проблема зараз полягає в тому, що їм потрібно зробити крок вперед", - заявив Байден.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джо Байден є лідером у первинній гонці за президентство від демократів, оскільки підтримка Елізабет Уоррен різко впала.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що екс-кандидатові від Демократичної партії на пост президента США Хілларі Клінтон варто знову вступити в президентську гонку.

Крім цього, Трамп заявив, що переможе Байдена на виборах без допомоги України. За його словами, історія про імпічмент через справи сина Байдена в Україні тільки додала рейтинг Республіканської партії.

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