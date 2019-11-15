Трамп заявил, что победит Байдена на выборах без помощи Украины

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп упомянул Украины во время предвыборного митинга в Луизиане

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над его оппонентом Джо Байденом на президентских выборах в 2020 году. Об этом Трамп сказал во время митинга в штате Луизиана, трансляция которого состоялась на Fox News.

Трамп отметил, что история об импичменте из-за дела сына Байдена в Украине только прибавила рейтинг Республиканской партии. Он сказал, что республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированного демократами.

"Давайте обратимся за помощью к Украине, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - сказал Трамп с трибуны.

Напомним, Дональд Трамп обещал опубликовать стенограмму разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот разговор по телефону стал причиной начала процедуры импичмента. Однако стенограмму увидели несколько республиканцев, которые пришли на встречу с президентом в Белом доме.

Отметим, разведка сообщила, что в ходе беседы американский президент попросил украинского коллегу посодействовать началу расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера по делу Burisma Holding.